Український лідер провів переговори з президентом Гани Наною Акуфо-Аддо

20:29 10 серпня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський провів переговори із президентом Гани Наною Акуфо-Аддо.

Про це український лідер повідомив у Twitter у середу, 10 серпня.

"Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Гани Наною Акуфо-Аддо. Говорили про підтримку України в міжнародних організаціях, зокрема, в Раді безпеки ООН, про готовність України і надалі бути гарантом продовольчої безпеки в регіоні. Активно працюємо далі над посиленням взаємодії з Африкою!", - написав Зеленський.

Нагадаємо, Україна змінює політику щодо Африки. За словами Володимира Зеленського, цей континент – недооцінена територія, недооцінені країни та людський потенціал.



Останнім часом український лідер провів переговори із президентами кількох країн Африки. Низка контактів були першими на рівні глав держав.