Український лідер провів переговори з президентом Гани Наною Акуфо-Аддо

Президент України Володимир Зеленський провів переговори із президентом Гани Наною Акуфо-Аддо.
Про це український лідер повідомив у Twitter у середу, 10 серпня.
Нагадаємо, Україна змінює політику щодо Африки. За словами Володимира Зеленського, цей континент – недооцінена територія, недооцінені країни та людський потенціал.
Останнім часом український лідер провів переговори із президентами кількох країн Африки. Низка контактів були першими на рівні глав держав.
Останнім часом український лідер провів переговори із президентами кількох країн Африки. Низка контактів були першими на рівні глав держав.
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