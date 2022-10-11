Український лідер закликав владу Австралії подвоїти допомогу Україні у сфері безпеки

14:05 11 жовтня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом закликав його посилити допомогу Україні у сфері безпеки.

Про це глава держави повідомив у Twitter.

Провів плідну розмову з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом. Поінформував про ракетний терор з боку росії. Наголосив на важливості австралійської допомоги у сфері безпеки та закликав її посилювати", - зазначив президент.



Він наголосив, що вільний світ "єдиний у підтримці України та у протидії агресору".