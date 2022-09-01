Український лідер закликав ЄС заборонити усі російські державні ЗМІ

19:56 31 серпня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський закликав країни Євросоюзу заборонити на своїй території російські державні ЗМІ та пропагандистів.

 
Про це Зеленський заявив під час свого виступу на Forum 2000 у Празі.
 
"Жоден російський торговець пропагандою не повинен залишатися на території ЄС. Жодному російському державному телеканалу не можна дозволяти і надалі працювати на території ЄС", – заявив він.