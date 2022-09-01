Український лідер закликав ЄС заборонити усі російські державні ЗМІ
19:56 31 серпня Київ, Україна
Президент Володимир Зеленський закликав країни Євросоюзу заборонити на своїй території російські державні ЗМІ та пропагандистів.
Про це Зеленський заявив під час свого виступу на Forum 2000 у Празі.
"Жоден російський торговець пропагандою не повинен залишатися на території ЄС. Жодному російському державному телеканалу не можна дозволяти і надалі працювати на території ЄС", – заявив він.
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