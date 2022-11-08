Український лідер запропонував продовжити військовий стан та мобілізацію

16:02 08 листопада Київ, Україна

Президент України вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо продовження військового стану та мобілізації в країні. Інформація про це з’явилася на сайті Верховної Ради.



Зазначається, що текстів законопроєктів ще немає, тому терміни, на які мобілізацію та військовий стан можуть продовжити, точно не відомі. Але у Верховній Раді вважають, що їх знову буде продовжено на 90 днів.

"На найближчому пленарному засіданні буде знову продовжено військовий стан та загальну мобілізацію. Відповідні документи від президента вже зареєстровано у парламенті. З високою ймовірністю продовження буде знову на 90 днів", – написав у Telegram нардеп Ярослав Железняк.



Пізніше він уточнив, що, як і минулого разу, військовий стан та мобілізація будуть продовжені на 90 днів.