Український лідер запропонував продовжити військовий стан та мобілізацію

Президент України вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо продовження військового стану та мобілізації в країні. Інформація про це з’явилася на сайті Верховної Ради.
Зазначається, що текстів законопроєктів ще немає, тому терміни, на які мобілізацію та військовий стан можуть продовжити, точно не відомі. Але у Верховній Раді вважають, що їх знову буде продовжено на 90 днів.
Зазначається, що текстів законопроєктів ще немає, тому терміни, на які мобілізацію та військовий стан можуть продовжити, точно не відомі. Але у Верховній Раді вважають, що їх знову буде продовжено на 90 днів.
Пізніше він уточнив, що, як і минулого разу, військовий стан та мобілізація будуть продовжені на 90 днів.
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