Український лідер підписав закон про націоналізацію системних банків в умовах війни

Володимир Зеленський 26 жовтня підписав закон (№8069) щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах військового стану.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
За словами співавтора законопроєкту, заступника голови фінансового комітету Ради Ярослава Железняка, закон набирає чинності через день після опублікування.
Нагадаємо, закон було ухвалено Радою 7 жовтня.
Документом передбачено, що націоналізація системно важливого банку відбуватиметься через процедуру віднесення банку до категорії неплатоспроможних, проте не вимагатиме докапіталізації з боку держави – продаж банку за 1 грн проводитиметься незалежно від фактичного розміру регулятивного капіталу банку на день прийняття НБУ відповідного рішення.
Фонд не проводитиме зміну розміру статутного капіталу неплатоспроможного системно важливого банку, деномінацію акцій такого банку, у тому числі не проводитиме обмін грошових зобов'язань банку на акції додаткової емісії.
Як відомо, до переліку системно важливих банків внесено 14 фінустанов. Серед них - Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрексимбанк, УкрСиббанк, Райффайзен Банк.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
За словами співавтора законопроєкту, заступника голови фінансового комітету Ради Ярослава Железняка, закон набирає чинності через день після опублікування.
Нагадаємо, закон було ухвалено Радою 7 жовтня.
Документом передбачено, що націоналізація системно важливого банку відбуватиметься через процедуру віднесення банку до категорії неплатоспроможних, проте не вимагатиме докапіталізації з боку держави – продаж банку за 1 грн проводитиметься незалежно від фактичного розміру регулятивного капіталу банку на день прийняття НБУ відповідного рішення.
Фонд не проводитиме зміну розміру статутного капіталу неплатоспроможного системно важливого банку, деномінацію акцій такого банку, у тому числі не проводитиме обмін грошових зобов'язань банку на акції додаткової емісії.
Як відомо, до переліку системно важливих банків внесено 14 фінустанов. Серед них - Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрексимбанк, УкрСиббанк, Райффайзен Банк.
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