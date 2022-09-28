Український лідер підписав указ про повернення акцизів на пальне

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект щодо поновлення акцизів на паливо.
Закон був направлений президенту на підпис 26 вересня, а повернуто з підписом 28 вересня.
Минулого тижня Верховна Рада проголосувала за повернення акцизів у розмірі: бензин 100€/1000 літрів, дизель 100€/1000 літрів, біопаливо 100€/1000 літрів, газ 52€/1000 літрів.
Нагадаємо, Рада скасувала акцизи на пальне через кризу на ринку палива у березні. З липня ситуація на ринку пального стабілізувалася.
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