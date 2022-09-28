Український лідер підписав указ про повернення акцизів на пальне

17:11 28 вересня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект щодо поновлення акцизів на паливо.



Закон був направлений президенту на підпис 26 вересня, а повернуто з підписом 28 вересня.



Минулого тижня Верховна Рада проголосувала за повернення акцизів у розмірі: бензин 100€/1000 літрів, дизель 100€/1000 літрів, біопаливо 100€/1000 літрів, газ 52€/1000 літрів.



Нагадаємо, Рада скасувала акцизи на пальне через кризу на ринку палива у березні. З липня ситуація на ринку пального стабілізувалася.