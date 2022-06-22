Український лідер підписав два великі укази про нагородження захисників України

Президент Володимир Зеленський нагородив 551 захисника України.
Про це стало відомо із звернення Зеленського.
Зазначається, що Зеленський підписав два великі укази про нагородження.
Зокрема, нагороджено 210 учасників бойових дій, з них троє – посмертно. Також відзначено 255 бійців Національної гвардії України, з них 41 – посмертно, 41 прикордонник, з них 12 – посмертно та 45 поліціянтів.
Зазначається, що Зеленський підписав два великі укази про нагородження.
Зокрема, нагороджено 210 учасників бойових дій, з них троє – посмертно. Також відзначено 255 бійців Національної гвардії України, з них 41 – посмертно, 41 прикордонник, з них 12 – посмертно та 45 поліціянтів.
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