Український лідер озвучив вартість відновлення України

20:05 30 серпня Київ, Україна

Відновлення України після закінчення повномасштабної війни проти росії коштуватиме 600-800 млрд доларів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до Руху підприємств Франції.

"600-800 мільярдів – це те, що говорили (на Міжнародній конференції з питань відновлення України – ред.) у Лугано. Сума була публічна. Говорилося, що ми вважаємо, що руйнування були таких обсягів із перевіреною аналітикою. Щоб все наново відновити, потрібні приблизно такі обсяги", - зазначив президент.

Як заявив глава держави, зараз важко сказати точну цифру, оскільки війна триває.



За словами Зеленського, насамперед слід зосередитись на відновленні інфраструктури.