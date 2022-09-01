Український лідер озвучив вартість відновлення України

20:05 30 серпня Київ, Україна

Відновлення України після закінчення повномасштабної війни проти росії коштуватиме 600-800 млрд доларів.

 
Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до Руху підприємств Франції.
 
"600-800 мільярдів – це те, що говорили (на Міжнародній конференції з питань відновлення України – ред.) у Лугано. Сума була публічна. Говорилося, що ми вважаємо, що руйнування були таких обсягів із перевіреною аналітикою. Щоб все наново відновити, потрібні приблизно такі обсяги", - зазначив президент.
 
Як заявив глава держави, зараз важко сказати точну цифру, оскільки війна триває.

За словами Зеленського, насамперед слід зосередитись на відновленні інфраструктури.
 
"Я б зосередився сьогодні на відновлення інфраструктури - освітньої інфраструктури, портової інфраструктури, транспортної інфраструктури та житла для людей, тому що наше завдання повернути людей", - сказав президент.