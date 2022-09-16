Український лідер скасував дію деяких документів про співпрацю з Росією

15:14 16 вересня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський скасував дію деяких указів щодо економічної співпраці України з РФ.

Про це йдеться в указах президента.



"Визнати такими, що втратили чинність:



Указ президента від 25 березня 1994 р. № 112/94 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України із суміжними прикордонними областями Російської Федерації";



Указ президента від 3 червня 1994 р. № 271/94 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь та адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова";



Указ президента від 9 червня 1994 р.. № 287/94 "Про поширення дії Указу Президента України № 112 від 25 березня 1994 р. "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України із суміжними прикордонними областями Російської Федерації" на Запорізьку обласну державну адміністрацію";



Указ президента від 2 липня 1996 р. № 495/96 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва Автономної Республіки Крим із суміжними прикордонними адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації".