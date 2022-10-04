Український лідер пояснив, хто вважається колаборантом

07:51 04 жовтня Київ, Україна

Київ не вважає колаборантами кожного, хто мешкав під окупацією російських військ.



Про це заявив президент України Володимир Зеленський у ході відеозвернення у понеділок, 3 жовтня.

"Наш підхід завжди був і залишається чітким і справедливим. Якщо людина не служила окупантам і не зрадила Україну, то немає підстав вважати таку людину колаборантом. Це прості речі. Якщо вчитель залишився українським вчителем і не брехав дітям про те, хто ворог. Або якщо людина залишилася українським працівником української комунальної служби і, наприклад, допомагала зберегти енергопостачання для людей, то не можна в чомусь таку людину звинувачувати", - пояснив він.

Глава держави зазначив, що сотні тисяч українців перебували на тимчасово окупованій території, багато хто допомагав українським військовим та спецслужбам, багато хто просто намагався вижити і чекав на звільнення.



Однак, визнав президент, були і є ті, хто підтримує ворога та допомагає йому.