Український лідер обговорив із Дудою дії агресора на окупованих територіях

16:22 29 вересня Київ, Україна

29 вересня український президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Польщі обговорив дії росії на захоплених територіях, зокрема, проведення псевдореферендумів.



Співрозмовники погодилися з необхідністю потужної консолідованої реакції світу на незаконні дії росії, що руйнують основи міжнародного права. Президенти обговорили конкретні кроки та заходи, над якими сторони працюватимуть у цьому контексті.



Зеленський подякував Дуді за підтримку України під час виступу на відкритті 77-ї сесії Генасамблеї ООН, а також за чітку позицію Польщі щодо невизнання "референдумів".



Зеленський та Дуда також обговорили питання військової та оборонної співпраці.



Зеленський привітав Польщу з відкриттям газопроводу Baltic Pipeline, наголосивши на його важливості для енергонезалежності всього регіону.



Крім того, Зеленський зазначив зменшення черг на українсько-польському кордоні та важливість подальших зусиль для збільшення пропускної спроможності відповідних пунктів. За його словами, українська сторона зацікавлена у запровадженні спільного прикордонно-митного контролю на всіх пунктах пропуску та прискоренні роботи над двосторонньою угодою у цій сфері.