Український лідер назвав умови для зустрічі із президентом РФ

08:33 24 травня Киев, Украина

Володимир Зеленський озвучив умови, на підставі яких пройде зустріч із президентом Росії.

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним лише в тому випадку, якщо обговорюватиметься припинення війни. Про це він сказав під час розмови в Українському домі у Давосі у форматі запитання – відповіді.

"У них така структура прийняття рішень у державі, що без неї жодні рішення не приймаються. І ми це з вами маємо чітко усвідомлювати. Усі інститути вони об'єднані одним рішенням - рішенням президента Російської Федерації. І якщо ми говоримо про конкретне рішення про припинення війни, - то без нього цього рішення не буде", - наголосив Зеленський.

Зеленський наголосив, що кожна війна закінчується дипломатією, "вона може призвести до миру".



Водночас він зазначив, що з кожним днем "все складніше організувати зустріч між Україною та РФ на рівні президентів".

"Є якась лінія, через яку перейти вже складно. Після того, що було в Бучі, Ірпені, Маріуполі та інших містах.. Це складно. Проте ми маємо намагатися закінчити...” – сказав Зеленський.

Він додав, що не зустрічатиметься ні з ким, окрім Путіна.