Український лідер назвав умови для зустрічі із президентом РФ

Володимир Зеленський озвучив умови, на підставі яких пройде зустріч із президентом Росії.
Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним лише в тому випадку, якщо обговорюватиметься припинення війни. Про це він сказав під час розмови в Українському домі у Давосі у форматі запитання – відповіді.
Зеленський наголосив, що кожна війна закінчується дипломатією, "вона може призвести до миру".
Водночас він зазначив, що з кожним днем "все складніше організувати зустріч між Україною та РФ на рівні президентів".
Водночас він зазначив, що з кожним днем "все складніше організувати зустріч між Україною та РФ на рівні президентів".
Він додав, що не зустрічатиметься ні з ким, окрім Путіна.
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