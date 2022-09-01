Український лідер змінив склад РНБО

Президент Володимир Зеленський здійснив ротацію у складі Ради нацбезпеки та оборони України. Відповідний указ оприлюднили 4 серпня.
Згідно з документом, до персонального складу РНБО увійшли генпрокурор Андрій Костін та виконавець обов'язків голови СБУ Василь Малюк.
Водночас зі складу Ради виведено колишнього голову СБУ Івана Баканова та ексгенпрокурорку Ірину Венедиктову.
Водночас зі складу Ради виведено колишнього голову СБУ Івана Баканова та ексгенпрокурорку Ірину Венедиктову.
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