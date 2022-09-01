Український лідер змінив склад РНБО

08:49 05 серпня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський здійснив ротацію у складі Ради нацбезпеки та оборони України. Відповідний указ оприлюднили 4 серпня.

Згідно з документом, до персонального складу РНБО увійшли генпрокурор Андрій Костін та виконавець обов'язків голови СБУ Василь Малюк.



Водночас зі складу Ради виведено колишнього голову СБУ Івана Баканова та ексгенпрокурорку Ірину Венедиктову.