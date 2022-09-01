Український лідер змінив склад РНБО

08:49 05 серпня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський здійснив ротацію у складі Ради нацбезпеки та оборони України. Відповідний указ оприлюднили 4 серпня.

 
Згідно з документом, до персонального складу РНБО увійшли генпрокурор Андрій Костін та виконавець обов'язків голови СБУ Василь Малюк.

Водночас зі складу Ради виведено колишнього голову СБУ Івана Баканова та ексгенпрокурорку Ірину Венедиктову.
 
"Цей Указ набирає чинності з дня опублікування", - йдеться в акті.