Український лідер анонсував потужну протидію планам агресора

Президент Володимир Зеленський із військовими експертами на засіданні Ставки верховного головнокомандувача розробили потужну протидію планам окупантів.
Про це Зеленський повідомив у відеозверненні до українців.
Про це Зеленський повідомив у відеозверненні до українців.
Президент зазначив, що члени засідання проаналізували наміри окупантів та підготували потужнішу протидію цим планам, ніж зараз.
Він додав, що також готуються нові рішення, щоб не допустити жодної можливості росії маніпулювати внутрішнім життям України.
Крім того, було розглянуто питання забезпечення військових та постачання нової техніки, боєприпасів.
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