Український лідер анонсував потужну протидію планам агресора

07:35 01 грудня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський із військовими експертами на засіданні Ставки верховного головнокомандувача розробили потужну протидію планам окупантів.



Про це Зеленський повідомив у відеозверненні до українців.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Головні питання Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька, Херсонська області, Крим, прифронтові території та наш державний кордон", - йдеться у заяві.



Президент зазначив, що члени засідання проаналізували наміри окупантів та підготували потужнішу протидію цим планам, ніж зараз.

"Енергетика та зв'язок. Фіксуємо результати того, що зроблено для захисту наших систем. Готуємо нові рішення. Енергетики та комунальні служби роблять все, щоб стабілізувати систему та дати людям більше енергії на більш довгий час", - зазначив президент.



Він додав, що також готуються нові рішення, щоб не допустити жодної можливості росії маніпулювати внутрішнім життям України.



Крім того, було розглянуто питання забезпечення військових та постачання нової техніки, боєприпасів.