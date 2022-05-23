Український евакуаційний літак вилетів до Афганістану

13:59 18 серпня Киев, Украина

З України до столиці Афганістану, Кабулу , був відправлений евакуаційний літак, який чекають понад 150 осіб, повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Більше ніж 150 українців, членів їхніх сімей, а також іноземців повідомили про бажання бути евакуйованими з Афганістану, Міністерство закордонних справ України разом з причетними відомствами працює над створенням умов для їхньої безпечної евакуації", - повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Зараз відпрацьовується два плани евакуації.

"Відпрацьовуємо два плани: вивезення громадян на літаку, який вже знаходиться в аеропорту Кабула, і евакуація літаком Міністерства оборони України, який полетів сьогодні з Києва", - сказав Ніколенко.

Він вказав, що є безпосередні три завдання, які зараз вирішують українські дипломати.

"Перше - безпечний коридор для доступу в аеропорт, адже ситуація там залишається частково неконтрольованою, частина аеропорту закрита, інша частина контролюється іноземними військами, на під'їздах до аеропорту розміщується низка блок-постів. Друге - безпечна посадка людей на літак і його технічна підготовка: всі ми бачили кадри в новинах, який натовп зібрався в аеропорту Кабула, як люди намагаються зачепитися хоч за якусь можливість потрапити в літаки; відбулася також дисфункція обслуговуючих компаній, перш за все для заправки пального", - пояснив речник МЗС.

За словами Ніколенка, третім завданням є отримання дозволу на зліт і безпечний вихід літака з території Афганістану.

"Евакуація почнеться, як тільки будуть вирішені ці питання. Ми сподіваємося, що це відбудеться найближчим часом", - підкреслив спікер.

Він нагадав, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в середу вранці переговорив телефоном з одним з дванадцяти українців, які перебувають на колишній військовій базі поблизу Кабула. "Громадяни запевнили, що негайної загрози їхньому життю та здоров'ю немає. Їхній стан задовільний. Вони можуть вільно пересуватися базою. Наше посольство підтримує з ними регулярний зв'язок, взаємодіє з причетними сторонами для розблокування бази і евакуації. Група також має альтернативний варіант допомоги від роботодавця", - сказав Ніколенко.