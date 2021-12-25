Український дипломат випущений з-під варти ФСБ Росії

Як вже відомо, в Санкт-Петербурзі ФСБ Росії в порушення дипломатичної недоторканності затримала українського консула. Його запідозрили в шпигунських діях. І ось, протримавши під вартою кілька годин, співробітника Генерального консульства України відпустили. Про це в суботу, 17 квітня, повідомив прессекретар МЗС Олег Ніколенко в коментарі Укрінформу.
Він також заявив, що затримання співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі було черговою провокацією на тлі дестабілізуючих дій Росії.
Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін також заявив сьогодні, що затримання ФСБ РФ в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України є черговою провокацією держави-агресора щодо України на тлі військової ескалації уздовж українських кордонів.
У МЗС підтвердили заяву про те, що Україна готує відповідь на дії Росії.
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