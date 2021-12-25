Український дипломат випущений з-під варти ФСБ Росії

12:33 17 квітень Київ, Україна

Як вже відомо, в Санкт-Петербурзі ФСБ Росії в порушення дипломатичної недоторканності затримала українського консула. Його запідозрили в шпигунських діях. І ось, протримавши під вартою кілька годин, співробітника Генерального консульства України відпустили. Про це в суботу, 17 квітня, повідомив прессекретар МЗС Олег Ніколенко в коментарі Укрінформу.

"Зараз він знаходиться в українській дипустанові. Обставини затримання з'ясовуються. Найближчим часом українська сторона визначиться з формою реагування на зазначену провокацію з урахуванням наявної практики", - зазначив Ніколенко.

Він також заявив, що затримання співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі було черговою провокацією на тлі дестабілізуючих дій Росії.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін також заявив сьогодні, що затримання ФСБ РФ в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України є черговою провокацією держави-агресора щодо України на тлі військової ескалації уздовж українських кордонів.

"Чергова провокація держави агресора щодо України на тлі військової ескалації уздовж кордонів України і на території тимчасово окупованого Криму. Відповідно до наявної практики і на основі принципу взаємності українська сторона готує відповідь щодо російських дипломатів", - сказав Єнін.

У МЗС підтвердили заяву про те, що Україна готує відповідь на дії Росії.