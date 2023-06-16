Українського депутата Трубіцина оголошено в розшук за звинуваченням у корупції

18:41 30 травня Київ, Україна





Прокурор САП Микола Карась під час судового засідання, присвяченого справі Трубіцина, заявив, що САП дізналася про те, що Трубіцин залишив територію України 13 травня і досі не повернувся. Саме тому САП подала запит про проведення міжнародного розшуку та вимогу застави у розмірі 10,8 млн гривень на користь держави.



У той самий час, на початку засідання адвокати Трубіцина Ханін та Іванін оголосили про припинення своєї участі в процесі "у зв'язку зі значними розбіжностями з клієнтом у підході до захисту".



Суд задовольнив запит адвокатів та оголосив перерву до призначення державного адвоката, оскільки він не зміг розглянути запит САП через відсутність адвокатів у Трубіцина. Засідання поновиться 5 червня.



Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро викрило депутата Київської міськради від фракції "Слуга народу", Владислава Трубіцина, голову постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою в отриманні незаконної вигоди у розмірі 1,39 млн гривень. Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала запит про міжнародний розшук депутата Київської міськради Владислава Трубіцина, якого було звинувачено у хабарництві. Інформація про це з'явилася на сторінці САП у Facebook.Прокурор САП Микола Карась під час судового засідання, присвяченого справі Трубіцина, заявив, що САП дізналася про те, що Трубіцин залишив територію України 13 травня і досі не повернувся. Саме тому САП подала запит про проведення міжнародного розшуку та вимогу застави у розмірі 10,8 млн гривень на користь держави.У той самий час, на початку засідання адвокати Трубіцина Ханін та Іванін оголосили про припинення своєї участі в процесі "у зв'язку зі значними розбіжностями з клієнтом у підході до захисту".Суд задовольнив запит адвокатів та оголосив перерву до призначення державного адвоката, оскільки він не зміг розглянути запит САП через відсутність адвокатів у Трубіцина. Засідання поновиться 5 червня.Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро викрило депутата Київської міськради від фракції "Слуга народу", Владислава Трубіцина, голову постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою в отриманні незаконної вигоди у розмірі 1,39 млн гривень.

Він отримав ці гроші від одного із підприємців із Києва за перемогу в електронних торгах на право розміщення торгових точок. Наразі справа розглядається у Вищому антикорупційному суді.