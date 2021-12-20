Українських військовослужбовців залучать до спільних навчань НАТО

18:34 07 квітень Київ, Україна

В умовах тривалої російської агресії і її ескалації, для України важливо прагнути до членства в НАТО, де головний принцип, згідно зі статтею 5 Вашингтонського договору «Колективна оборона» - «один за всіх і всі за одного».
 
У поточному році українські військові візьмуть участь в семи навчаннях, які будуть проходити в рамках підготовки військ НАТО. Такі плани озвучили в пресслужбі Міністерства оборони України.
 
Як заявив міністр оборони Андрій Таран, "напад на будь-яку з країн-членів розглядається як напад на всіх".
У планах на 2021 рік вказані такі навчання:
  • Steadfast Cobalt
  • Ramstein Apex
  • Ramstein Ambition
  • Steadfast Defender
  • Noble Bonus
  • Steadfast Jupiter
  • Steadfast Leda
Глава оборонного відомства також підкреслив, що багаторічна співпраця з Альянсом переросла в довіру і готовність задіяти українських військовослужбовців для відпрацювання колективної оборони.