Українських бійців треба відводити від Сєвєродонецька - Гайдай
10:04 24 червня Київ, Україна
Українських бійців треба вивести із Сєвєродонецька, бо там безглуздо перебувати.
Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Доведеться відводити наших військових, але ми про це говорили - не треба розганяти зраду, ніхто не кидає наших хлопців, ніхто не залишить їх в оточенні. Зараз та ситуація, коли перебувати на розбитих позиціях заради того, щоб там просто перебувати, немає сенсу", – зазначив він.
За його словами, інфраструктура міста повністю знищена, пошкоджено або зруйновано 90% будинків.
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