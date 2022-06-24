Українських бійців треба відводити від Сєвєродонецька - Гайдай

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Доведеться відводити наших військових, але ми про це говорили - не треба розганяти зраду, ніхто не кидає наших хлопців, ніхто не залишить їх в оточенні. Зараз та ситуація, коли перебувати на розбитих позиціях заради того, щоб там просто перебувати, немає сенсу", – зазначив він.