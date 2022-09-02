Українські захисники закріплюються на зайнятих територіях - Гуменюк

"Наші підрозділи ведуть позиційні бої. Закріплюються на територіях, на яких знаходяться. Ми продовжуємо знищувати запаси ворога, продовжуємо контролювати транспортні шляхи, якими вони намагаються підтягувати резерви. Ми продовжуємо знищувати їхні командні пункти та місця зосередження особового складу та техніки. Це те, що стосується зменшення сил та потужностей ворога", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, на Херсонщині досі залишається велика кількість ворожих сил.

Їхній низький моральний дух сьогодні поширюється ще більше, ніж вірус. Вони бачать один одного, нібито вони є резервами підрозділу, а насправді це перекидання з одного географічного пункту в інший. Все це імітація підтягування резервів, щоб вони заспокоїлися. Однак коли вони між собою спілкуються, то розуміють, що всі вони – такі ж старі підрозділи на цій ділянці фронту. Вони продовжують мріяти про отримання легкого поранення для повернення до своїх будинків”, - розповіла вона.