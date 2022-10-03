Українські захисники закріплюються на звільнених територіях Херсонської області

12:35 03 жовтня Київ, Україна

Збройні сили України продовжують вести бої та закріплюватися на звільнених територіях Херсонської області.



Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного штабу пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону у понеділок, 3 жовтня.

"Ситуація продовжує набирати обертів, ми продовжуємо бої та закріплення на тих територіях, які вже звільнені та ще зачищаються. Також продовжуємо роботу з місцевим населенням вздовж лінії фронту у тих населених пунктах, які страждають від вогню ворога. Це майже 45 населених пунктів, які були обстріляні за минулу добу. Ми організовуємо евакуацію. Якщо люди мають таку можливість та бажання, вони можуть скористатися цією можливістю", - зазначила вона.

За її словами, російські загарбники проводять подворові обходи на тимчасово окупованих територіях України та намагаються знайти чоловіків призовного віку.



Гуменюк також додала, що в Чорному морі на сьогодні вирує шторм, який не дозволяє наближатися ворожим кораблям.