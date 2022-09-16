Українські захисники вибивають окупантів зі всіх рубежів на півдні - ОК Південь

14:25 16 вересня Київ, Україна

Збройні сили України вибивають окупантів із усіх рубежів на півдні.

Про це повідомила у п'ятницю, 16 вересня, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Насправді ми ведемо досить важкі бої, досить суттєві ворожі сили нам протидіють. Ворог продовжує використовувати контрбатарейну боротьбу, оскільки немає сил та мотивації вирушати у відкрите протистояння", - сказала вона.

ЗСУ роблять все, щоб вибити ворога зі всіх рубежів.

"Вони тримаються на відстані і за залізобетонні конструкції, які облаштували на рубежах оборони. Вибиті з першого рубежу оборони, вони чіпляються за другий і третій там, де міцніше і безпечніше. Але ми робимо все, щоби вони і там не зачепилися", – розповіла Гуменюк.

Представниця ЗСУ вкотре закликала не поширювати передчасно інформацію про звільнення територій та обстріли тих чи інших об'єктів.

"Така інформація в умовах гібридної війни надзвичайно шкодить і ворог не спить, чує, все бачить і відстежує... На інформаційному фронті продовжує обробляти навіть те населення, яке ще перебуває під окупацією... Ми хочемо підготувати максимальний плацдарм для нашої радості, те, що ми робимо, любить тишу", – наголосила вона.

За словами Гуменюк, на півдні окупанти розгублені через ураження пунктів управління, офіцерського складу та неможливість підвезення зброї та боєприпасів.

"Процес уже запущено, коли окупанти здаються в полон. Можливо, він не такий масовий, як нам би хотілося. Але ми повинні розуміти, що з того боку продовжується певна мозкова та психологічна обробка з персоналом. Вони намагаються створювати ротації, щоб усунути максимально деморалізованих. Глибше в тил, там проводити їхню обробку, а після цього виводити на передову. Все це робиться досить метушливо. Тому що часу замало", - заявила вона.

Гуменюк нагадала про проблеми супротивника з логістикою та командуванням.