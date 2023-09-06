Українські захисники успішно виконали місії у Херсонській області

На території Херсонської області, на лівому березі річки Дніпро, українські бійці успішно виконали свої місії.
Про це 14 серпня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час включення до Military Media Center.
Про це 14 серпня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час включення до Military Media Center.
Вона наголосила, що для зміцнення своїх позицій на даній території необхідно активно витісняти ворога та проводити операції з очищення від нього.
Маляр також повідомила, що Збройні сили України проводять успішні наступальні дії на напрямках Мелітополь та Бердянськ.
Маляр також повідомила, що Збройні сили України проводять успішні наступальні дії на напрямках Мелітополь та Бердянськ.
За її словами, українські військові також досягли "значних успіхів" на півдні та південному сході від населеного пункту Старомайорське, зміцнюючи свої позиції на стратегічно важливих ділянках.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі