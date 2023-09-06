Українські захисники успішно виконали місії у Херсонській області

11:02 14 серпня Київ, Україна

На території Херсонської області, на лівому березі річки Дніпро, українські бійці успішно виконали свої місії.



Про це 14 серпня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час включення до Military Media Center.

"Певним військовим підрозділам було доручено виконати конкретні завдання на цій території. На цьому етапі ми не можемо деталізувати природу цих завдань, але важливо зазначити, що наші сили успішно впоралися з ними", - наголосила Маляр.

Вона наголосила, що для зміцнення своїх позицій на даній території необхідно активно витісняти ворога та проводити операції з очищення від нього.



Маляр також повідомила, що Збройні сили України проводять успішні наступальні дії на напрямках Мелітополь та Бердянськ.

"Протягом цього тижня продовжуються бої у населеному пункті Урожайне, і тут наші війська демонструють певні успіхи", - наголосила заступниця міністра оборони.

За її словами, українські військові також досягли "значних успіхів" на півдні та південному сході від населеного пункту Старомайорське, зміцнюючи свої позиції на стратегічно важливих ділянках.