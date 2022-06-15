Українські захисники знищили 32 750 окупантів

08:51 15 червня Київ, Україна

В Україні триває 112-та доба війни з російськими окупантами. На ранок 15 червня знищено вже близько 32 750 військових росії. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.06 орієнтовно склали: