Українські захисники знищили 32 750 окупантів

В Україні триває 112-та доба війни з російськими окупантами. На ранок 15 червня знищено вже близько 32 750 військових росії. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.06 орієнтовно склали:
- особового складу 32750 (+250) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1440 (+6) од.
- бойових броньованих машин ‒ 3528 (+25) од.,
- артилерійських систем – 722 (+1) од.,
- РСЗВ - 230 (+1) од.,
- засобів ППО - 97 (+0) од.,
- літаків – 213 (+0) од.,
- вертольотів – 179 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3),
- крилатих ракет - 129 (+4),
- кораблів/катерів - 13 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2485 (+12) од.,
- спеціальної техніки – 55 (+1).
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