Українські захисники посунули фронт до адмінкордонів Луганської області

14:39 14 вересня Київ, Україна

Українські військові під час успішного наступу на Харківщині посунули фронт до адмінкордонів Луганської області.


Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

ЗСУ перейшли річку Оскіл вбрід у Боровій. Це сталося за 30 км від Ізюма, неподалік кордону Харківської та Луганської областей, заявили російські військові кореспонденти.

Російські окупанти навряд чи зможуть відбити річку. Малоймовірно, що вони отримають підкріплення. У зв'язку із цим українські бійці зможуть цим скористатися.