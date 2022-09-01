Українські захисники провели серію контратак між Ізюмом та Слов'янськом

12:36 05 серпня Київ, Україна

Українськими військовими було проведено серію контратак між Ізюмом та Слов'янськом та відбито позиції у низці населених пунктів.

Про це УНН повідомили в Інституті ведення війни (ISW).



Окупанти продовжували наземні атаки на північний схід та південь від Бахмута, спроби наступу на Піски та здійснили обмежений наземний удар на південний захід від Донецька.



В ISW зазначають, що перед вищим російським командуванням стоїть дилема, серйозність якої, можливо, залежить від здатності України вести значні контрнаступні операції на кількох напрямках одночасно.



Якщо Україна зможе посилити позиції навколо Ізюму, продовжуючи перехід до контрнаступу на Херсон, тоді російські війська постануть перед найскладнішим вибором.



Їм, ймовірно, доведеться вирішити – залишити свої позиції на заході навколо Ізюму на користь оборони своїх наземних ліній зв'язку далі на півночі та сході або залучити більше особового складу та техніки, щоб спробувати утримати поточну лінію фронту.