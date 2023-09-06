Українські захисники просунулися до Бахмута на 3 км² - Маляр

За останні сім днів українські захисники розширили контроль на території площею 3 квадратні кілометри, розташованої на напрямку до міста Бахмут.
Повідомлення про це з'явилося 14 серпня, коли заступниця міністра оборони Ганна Маляр виступила з інформацією під час передачі у військовому інформаційному центрі.
Вона також додала, що загальна площа звільнених територій на південному фронті у напрямку Бахмута становить уже 40 квадратних кілометрів.
Повідомлення про це з'явилося 14 серпня, коли заступниця міністра оборони Ганна Маляр виступила з інформацією під час передачі у військовому інформаційному центрі.
Вона також додала, що загальна площа звільнених територій на південному фронті у напрямку Бахмута становить уже 40 квадратних кілометрів.
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