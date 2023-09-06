Українські захисники просунулися до Бахмута на 3 км² - Маляр

11:40 14 серпня Київ, Україна

За останні сім днів українські захисники розширили контроль на території площею 3 квадратні кілометри, розташованої на напрямку до міста Бахмут.

Повідомлення про це з'явилося 14 серпня, коли заступниця міністра оборони Ганна Маляр виступила з інформацією під час передачі у військовому інформаційному центрі.

Вона також додала, що загальна площа звільнених територій на південному фронті у напрямку Бахмута становить уже 40 квадратних кілометрів.
 
"Ворог робив спроби повернути втрачені позиції протягом тижня в районах, розташованих на захід від Клещеївки, Андріївки та Курдюмівки", - доповнила Маляр.