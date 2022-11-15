Українські захисники наближаються до Рубіжного та Кремінної на Луганщині

11:54 15 листопада Київ, Україна

Збройні сили поступово просуваються ближче до великих міст Луганщини, зокрема, до Рубіжного та Кремінної. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі нацмарафону.

"Досить запеклі та важкі бої відбуваються зараз на Луганщині. Але в місцевих пабліках ми читаємо про те, що місцеві жителі чують вже досить голосно бої біля великих міст - і в Рубіжному, і в Кремінній. Це говорить про те, що лінія фронту потроху просувається до наших великих міст", - наголосив він.

За словами Гайдая, українські захисники не можуть дуже швидко просуватися Луганщиною, тому що ворогові вдалося трохи підготуватися там, "вони зробили оборонні споруди, встигли підтягнути резерви". Також уповільнює просування ЗСУ й те, що всі території заміновані.



Як зазначив голова ОВА, Луганщину завалено трупами росіян. Тіла загиблих окупанти не забирають, більше того – вони іноді залишають і поранених. Водночас, незважаючи на значні втрати, росіяни продовжують стягувати резерви.