Українські захисники наближаються до Рубіжного та Кремінної на Луганщині

Збройні сили поступово просуваються ближче до великих міст Луганщини, зокрема, до Рубіжного та Кремінної. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі нацмарафону.
За словами Гайдая, українські захисники не можуть дуже швидко просуватися Луганщиною, тому що ворогові вдалося трохи підготуватися там, "вони зробили оборонні споруди, встигли підтягнути резерви". Також уповільнює просування ЗСУ й те, що всі території заміновані.
Як зазначив голова ОВА, Луганщину завалено трупами росіян. Тіла загиблих окупанти не забирають, більше того – вони іноді залишають і поранених. Водночас, незважаючи на значні втрати, росіяни продовжують стягувати резерви.
Як зазначив голова ОВА, Луганщину завалено трупами росіян. Тіла загиблих окупанти не забирають, більше того – вони іноді залишають і поранених. Водночас, незважаючи на значні втрати, росіяни продовжують стягувати резерви.
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