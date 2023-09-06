Українські захисники мають успіх у Запорізькій області - Генштаб

10:36 29 серпня Київ, Україна

У Запорізькій області українські захисники досягли значних успіхів у районі Новоданилівка-Вербове та закріплюються на досягнутих рубежах.



Цю інформацію підтвердив Генштаб Збройних сил України.

"На ділянці Новоданилівка-Вербове наші військові досягли значних результатів, які вони успішно зміцнюють, застосовуючи артилерійський вогонь по розпізнаних об'єктах супротивника та проводячи активні заходи щодо придушення артилерійського вогню супротивника. У напрямку Бахмута наші війська продовжують наступальні дії до південних кордонів міста, де вони надійно закріплюються на досягнутих позиціях", - повідомляється в офіційній заяві.



На території Донецької області противник робив спроби наступу в районах Авдіївки та Мар'їнки, але ці дії виявилися невдалими.



За даними Генштабу, агресор зазнав серйозних втрат у чисельності свого особового складу, а також в озброєнні та військовій техніці. Ворожі сили активно переміщують свої підрозділи та війська, включаючи мобілізацію резервів.



Більше того, українські збройні сили успішно протистоять наступу російських військ на різних напрямках – Куп'янському, Лиманському та Бахмутському. У зоні бойових дій навколо Кліщіївки також було відбито безрезультатні спроби противника наступати.