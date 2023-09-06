Українські захисники мають успіх у Запорізькій області - Генштаб

У Запорізькій області українські захисники досягли значних успіхів у районі Новоданилівка-Вербове та закріплюються на досягнутих рубежах.
Цю інформацію підтвердив Генштаб Збройних сил України.
Цю інформацію підтвердив Генштаб Збройних сил України.
На території Донецької області противник робив спроби наступу в районах Авдіївки та Мар'їнки, але ці дії виявилися невдалими.
За даними Генштабу, агресор зазнав серйозних втрат у чисельності свого особового складу, а також в озброєнні та військовій техніці. Ворожі сили активно переміщують свої підрозділи та війська, включаючи мобілізацію резервів.
Більше того, українські збройні сили успішно протистоять наступу російських військ на різних напрямках – Куп'янському, Лиманському та Бахмутському. У зоні бойових дій навколо Кліщіївки також було відбито безрезультатні спроби противника наступати.
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