Українські захисники поступово просуваються у бік Сватового та Кремінної на Луганщині

11:13 29 листопада Київ, Україна

Збройні сили України поступово наближаються до Сватового та Кремінної у Луганській області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Він зазначив, що бої на Луганщині продовжуються практично безперервно.

"Ситуація на лінії фронту досить важка, всі деокуповані села досі ще обстрілюються. Бої продовжуються постійно, цілодобово. Все одно ЗСУ потроху просуваються, чітко тримають лінію оборони і навіть вдається, незважаючи на складні погодні умови, все ж таки потроху просуватися вже далі, у бік Сватового та Кремінної", - заявив Гайдай.

Раніше він повідомляв, що погода не сприяє швидкому просуванню ЗСУ на Луганщині.