Українські захисники відбили атаки росії біля 10 населених пунктів - зведення

10:36 26 січня Київ, Україна





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні з фронту опублікованому у Facebook. Минулої доби, 25 січня, Сили оборони України відбили атаки російських військ у районах 10 населених пунктів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні з фронту опублікованому у Facebook.

"За минулу добу противник завдав 37 авіаційних та 10 ракетних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Дніпро та Запоріжжя. Здійснив 97 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, під поразку потрапили й житлові будинки в Херсоні. За попередньою інформацією, вночі ворог застосував 24 ударних іранських дронів "Шахед-136". Усі вони знищені силами оборони. Існує велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп'янському, Запорізькому та Херсонському - обороняється. Сили оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Верхньокам'янське, Спирне, Роздолівка, Благодатне, Бахмут, Клещеївка, Мар'їнка, Вугледар та Павлівка на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах обстановка без істотних змін, наступальних угруповань противника не виявлено.



На Сіверському напрямку противник обстріляв райони Леонівки, Ясної Поляни та Михальчиної Слободи Чернігівської області та Будівельного, Волфіного та Тимофіївки на Сумщині.



На Слобожанському напрямку обстрілу зазнали райони двадцяти населених пунктів. Серед них – Бударки, Вовчанські Хутори, Липці, Вовчанськ, Червоне та Ненудне Харківської області.



На Куп'янському напрямку вогневий вплив зазнали Сіньківка, Іванівка, Котлярівка та Табаївка Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.



На Лиманському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ у районах населених пунктів Макіївка, Майданчик, Червонопопівка та Невське Луганської області та Веригинського лісництва та Ямполівки у Донецькій області.



На Бахмутському напрямку вогневої поразки зазнали двадцять два населені пункти. Зокрема – Іванівське, Краснополівка, Спірне, Бахмут, Озарянівка, Нью-Йорк, Клищіївка та Курдюмівка Донецької області.



На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Першотравневе, Бердичі, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка.



На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріл Богоявленки, Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.



На Запорізькому напрямку від танкового та артилерійського вогню постраждали райони двадцяти п'яти населених пунктів. Серед них – Временка, Вільне Поле, Новопіль Донецької області та Мала Токмачка, Новоданилівка та Горіхів на Запоріжжі.



На Херсонському напрямку окупанти продовжують обстрілювати мирні міста та села. Постраждали двадцять населених пунктів, зокрема Берислав, Антонівка, Дудчани, Качкарівка, Білозерка, Новокаїри, Републіканець та Херсон. Є жертви серед цивільного населення.



Авіація Сил оборони минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.



Крім того, знищено 2 ворожі літаки Су-25, вертоліт Ка-52, 4 БпЛА типу "Орлан-10" та один - типу "Суперкам".



Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за добу вразили 1 пункт управління, 12 районів зосередження живої сили та 4 склади боєприпасів російських окупантів.