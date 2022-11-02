Українські захисники відбили 12 атак російських загарбників.

За уточненою інформацією, підтверджено втрати противника в районі населеного пункту Музиківка Херсонської області 29 жовтня. Так, внаслідок вогневої поразки знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1, а до 10 одиниць іншої військової техніки ворога отримали пошкодження. У районі населеного пункту Снігурівка Миколаївської області, 30 жовтня, було знищено 12 загарбників.



Авіація Сил оборони України минулої доби завдала по ворогові 33 удари. Під поразкою опинилися 26 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також сім позицій зенітних ракетних комплексів супротивника.



Минулої доби українські воїни збили вертоліт, два БпЛА типу Орлан -10, шість ударних БпЛАШахед-136 і два - типу Куб.



Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони минулої доби вразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів та шість інших важливих військових об'єктів противника.

Минулої доби ЗСУ відбили російські атаки в районах населених пунктів Макіївка, Невське та Білогорівка Луганщини та Верхньокам'яне, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка Донеччини.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 2 листопада.Ворог здійснює обстріл підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та житлам цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.. Минулої доби противник завдав сім ракетних і 47 авіаційних ударів, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.Ворожі удари отримали райони понад 25 населених пунктів. Від обстрілів із РСЗВ противника постраждали місто Нікополь та село Іллінка Дніпропетровської області.