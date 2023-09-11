Українські захисники звільнили частину Опитного під Авдіївкою

09:58 11 вересня Київ, Україна

Українські воїни звільнили частину селища Опитне, розташованого біля Авдіївки на Донеччині.



Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час виступу в Military Media Center 11 вересня.



"В Опитному сталося просування, українські сили оборони захопили частину цього населеного пункту", - зазначила вона.



Заступниця міністра оборони також додала, що протягом тижня українські військові також досягли часткових успіхів у районах Новомайорського, Кліщіївки та Андріївки у Донецькій області, зміцнюючи свої позиції на досягнутих рубежах.



Вона також зазначила, що на Бахмутському напрямку Збройні сили України продовжують витісняти супротивника з його позицій, і в цьому напрямку спостерігається певне просування уперед.