Українські захисники вночі збили 15 безпілотників та ракету Х-59 - ПС

10:08 06 листопада Київ, Україна

У ніч з 5 на 6 листопада російська армія провела атаку на Україну, використовуючи 22 ударні безпілотні літальні апарати (БПЛА) і чотири ракети різних типів. Українські захисники змогли успішно знищити 15 безпілотників та одну ракету Х-59.



Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) та керівники Дніпропетровської та Одеської обласних адміністрацій.



Атака розпочалася з 20:00 5 листопада і тривала до опівночі 6 листопада 2023 року. В ході атаки окупанти випустили кілька ракет різних типів, зокрема керовані авіаційні ракети Х-31 і Х-59 з окупованої території Херсонщини.

Також було зафіксовано пуски протикорабельної ракети П-800 "Онікс" та балістичної ракети "Іскандер-М" з території окупованого Криму.



З окупованого півострова Крим було здійснено пуски 22 ударних безпілотних літальних апаратів "Shahed-136/131".



Завдяки спільним діям Повітряних сил та засобів ППО Сил оборони України вдалося знищити 15 ударних БПЛА "Shahed-136/131" і одну керовану авіаційну ракету Х-59.



Голова Дніпропетровської обладміністрації Сергій Лисак зазначив, що захисники зуміли збити ворожий БПЛА у повітряному просторі над Павлоградським районом.



Важливо відзначити, що в Одесі було зафіксовано влучення ракет у центр міста та занедбану промислову будівлю.