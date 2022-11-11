Українські захисники розпочали зачистку Херсона - облрада

16:01 11 листопада Київ, Україна





Він підтвердив, що війська росії перед відходом підірвали Херсонську ТЕЦ, розподільчу станцію обленерго, телевежу.



Незважаючи на заяву міноборони росії про виведення всіх військ на лівий берег Дніпра, частина окупантів залишилася. Херсоні триває зачистка після відступу окупантів, які штучно створили у місті гуманітарну кризу. Про це під час брифінгу 11 листопада заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.Він підтвердив, що війська росії перед відходом підірвали Херсонську ТЕЦ, розподільчу станцію обленерго, телевежу.Незважаючи на заяву міноборони росії про виведення всіх військ на лівий берег Дніпра, частина окупантів залишилася.

"Головне зараз провести деокупацію, тому що частина рашистів не змогла перетнути Дніпро, вони перевдягаються, викидають свою військову форму і в цивільному одязі намагаються ховатися. Вони, мабуть, готуватимуть якісь провокації", - уточнив Хлань.

Депутат наголосив, що місто "практично під контролем ЗСУ, залишилася зачистка". При цьому гуманітарна ситуація у Херсоні на межі.

"Ситуація із хлібом складна, з паливом складна, електроенергії немає вже тиждень... Для роботи хлібозаводу, який працював у Херсоні, необхідна електрика... Ситуація гуманітарна справді складна. Окупант штучно довів цю ситуацію до критичної межі", - заявив він.

За словами Хланя, у місті немає зв'язку, лише подекуди з'являється слабкий мобільний інтернет.



Він також додав, що на період зачистки Херсона його мешканцям краще залишатись вдома.