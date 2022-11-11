Українські захисники розпочали зачистку Херсона - облрада

У Херсоні триває зачистка після відступу окупантів, які штучно створили у місті гуманітарну кризу. Про це під час брифінгу 11 листопада заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
Він підтвердив, що війська росії перед відходом підірвали Херсонську ТЕЦ, розподільчу станцію обленерго, телевежу.
Незважаючи на заяву міноборони росії про виведення всіх військ на лівий берег Дніпра, частина окупантів залишилася.
Він підтвердив, що війська росії перед відходом підірвали Херсонську ТЕЦ, розподільчу станцію обленерго, телевежу.
Незважаючи на заяву міноборони росії про виведення всіх військ на лівий берег Дніпра, частина окупантів залишилася.
Депутат наголосив, що місто "практично під контролем ЗСУ, залишилася зачистка". При цьому гуманітарна ситуація у Херсоні на межі.
За словами Хланя, у місті немає зв'язку, лише подекуди з'являється слабкий мобільний інтернет.
Він також додав, що на період зачистки Херсона його мешканцям краще залишатись вдома.
Він також додав, що на період зачистки Херсона його мешканцям краще залишатись вдома.
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