Українські захисники на півдні уразили два російські склади з боєприпасами

Збройні сили України ліквідували у Благодатному та Херсоні два російські склади з боєприпасами.
Про це повідомило ОК "Південь".
Вороже військо зменшилося на 29 росіян, знищено 2 самохідні та 1 звичайну 152 мм гаубиці "Мста-С" та "Мста-Б", командну машину управління винищувальною авіацією та БМП-3.
Наша авіація завдала 11 ударів по ворогові, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 200 вогневих завдань.
Зокрема, ЗСУ завдали удару:
Вороже військо зменшилося на 29 росіян, знищено 2 самохідні та 1 звичайну 152 мм гаубиці "Мста-С" та "Мста-Б", командну машину управління винищувальною авіацією та БМП-3.
Наша авіація завдала 11 ударів по ворогові, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 200 вогневих завдань.
Зокрема, ЗСУ завдали удару:
- по складах ворожих запасів у Баштанському районі Миколаївщини;
- по двох пунктах управління військами та позиціях сил ППО окупантів у Бериславському та Каховському районах;
- по місцю зосередження озброєння та техніки поблизу Львова;
- по станції радіоелектронної боротьби неподалік Херсона;
- по понтонній переправі у Новій Каховці.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі