Українські захисники на півдні уразили два російські склади з боєприпасами

07:34 19 вересня Київ, Україна

Збройні сили України ліквідували у Благодатному та Херсоні два російські склади з боєприпасами.

 
Про це повідомило ОК "Південь".

Вороже військо зменшилося на 29 росіян, знищено 2 самохідні та 1 звичайну 152 мм гаубиці "Мста-С" та "Мста-Б", командну машину управління винищувальною авіацією та БМП-3.

Наша авіація завдала 11 ударів по ворогові, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 200 вогневих завдань.

Зокрема, ЗСУ завдали удару:
  • по складах ворожих запасів у Баштанському районі Миколаївщини;
  • по двох пунктах управління військами та позиціях сил ППО окупантів у Бериславському та Каховському районах;
  • по місцю зосередження озброєння та техніки поблизу Львова;
  • по станції радіоелектронної боротьби неподалік Херсона;
  • по понтонній переправі у Новій Каховці.