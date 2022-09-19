Українські захисники на півдні уразили два російські склади з боєприпасами

07:34 19 вересня Київ, Україна

Збройні сили України ліквідували у Благодатному та Херсоні два російські склади з боєприпасами.

Про це повідомило ОК "Південь".



Вороже військо зменшилося на 29 росіян, знищено 2 самохідні та 1 звичайну 152 мм гаубиці "Мста-С" та "Мста-Б", командну машину управління винищувальною авіацією та БМП-3.



Наша авіація завдала 11 ударів по ворогові, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 200 вогневих завдань.



Зокрема, ЗСУ завдали удару: