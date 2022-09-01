Українські захисники на Херсонщині продовжують зменшувати сили агресора

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного штабу пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ми системно і методично проводимо ті самі дії, які називаються контрнаступальними. Якщо всі чекали, що це буде підйом війська та маршовий прохід степами Херсонщини, то це дарма. Оскільки в умовах сучасної війни контрнаступ виглядає інакше". Це переважно виснаження сил ворога. Чим ми й займаємось. І це знищення складів із боєприпасами, це знищення командних пунктів, удари по опорних пунктах, там, де він зосереджує свою силу, озброєння та техніку", - зазначила вона, додавши, що це все серйозно впливає на моральний дух російських військових.