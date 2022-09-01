Українські захисники на Херсонщині продовжують зменшувати сили агресора

11:37 22 серпня Київ, Україна

У Херсонській області українські захисники продовжують проводити контрнаступальні дії, зменшуючи сили ворога, у тому числі боєприпаси, техніку та живу силу.

 
Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного штабу пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
 
"Ми системно і методично проводимо ті самі дії, які називаються контрнаступальними. Якщо всі чекали, що це буде підйом війська та маршовий прохід степами Херсонщини, то це дарма. Оскільки в умовах сучасної війни контрнаступ виглядає інакше". Це переважно виснаження сил ворога. Чим ми й займаємось. І це знищення складів із боєприпасами, це знищення командних пунктів, удари по опорних пунктах, там, де він зосереджує свою силу, озброєння та техніку", - зазначила вона, додавши, що це все серйозно впливає на моральний дух російських військових.
 
Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що на півдні ЗСУ розбили командний пункт окупантів. Українська авіація завдала п'ять ударів по позиціях російських військ на півдні країни.