Українські захисники контролюють ситуацію на південному напрямку

Станом на ранок п'ятниці, 2 вересня, ЗСУ продовжують контролювати ситуацію на фронтах південного спрямування.
Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця об’єднаного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
Повідомляється, що ворог зробив безуспішну спробу просунутися у напрямку Потьомкіного на Херсонському напрямку - атака була відбита ЗСУ.
Противник продовжує обстрілювати Миколаївську область, застосовуючи авіацію та ракети. По області вночі було завдано ударів, за попередньою інформацією, цього разу обійшлося без жертв.
За словами Гуменюк, росія використовує боєприпаси, відкладені "на зовсім чорний день" - ракети дедалі частіше детонують ще в повітрі.
Щодо Херсонської області, то Гуменюк закликала зберігати тишу.
"Ми продовжуємо позиційні бої, продовжуємо знищувати ворога у сенсі логістики, його здібності та потужностей, летять у повітря склади з боєприпасами, вибухають понтонні переправи. Це означає, що логістика підірвана настільки, що підтягувати резерви вони не можуть", - заявила вона.
Гуменюк наголосила, що ще залишаються деякі транспортні шляхи, гіпотетично можливі до використання росіянами, але й вони під вогневим контролем сил оборони. Втрати ворога з категорій десятків перейшли у сотні: зокрема, минулої доби на півдні знищено понад 100 окупантів та від 30 до 50 одиниць техніки (артилерія, РСЗВ, ППО).
За словами речниці ОК Південь, рух російської техніки територією Криму - це саме ті спроби ворога перекинути сили логістичними шляхами, які також під українським вогневим контролем.
Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця об’єднаного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
Повідомляється, що ворог зробив безуспішну спробу просунутися у напрямку Потьомкіного на Херсонському напрямку - атака була відбита ЗСУ.
Противник продовжує обстрілювати Миколаївську область, застосовуючи авіацію та ракети. По області вночі було завдано ударів, за попередньою інформацією, цього разу обійшлося без жертв.
За словами Гуменюк, росія використовує боєприпаси, відкладені "на зовсім чорний день" - ракети дедалі частіше детонують ще в повітрі.
Щодо Херсонської області, то Гуменюк закликала зберігати тишу.
"Ми продовжуємо позиційні бої, продовжуємо знищувати ворога у сенсі логістики, його здібності та потужностей, летять у повітря склади з боєприпасами, вибухають понтонні переправи. Це означає, що логістика підірвана настільки, що підтягувати резерви вони не можуть", - заявила вона.
Гуменюк наголосила, що ще залишаються деякі транспортні шляхи, гіпотетично можливі до використання росіянами, але й вони під вогневим контролем сил оборони. Втрати ворога з категорій десятків перейшли у сотні: зокрема, минулої доби на півдні знищено понад 100 окупантів та від 30 до 50 одиниць техніки (артилерія, РСЗВ, ППО).
За словами речниці ОК Південь, рух російської техніки територією Криму - це саме ті спроби ворога перекинути сили логістичними шляхами, які також під українським вогневим контролем.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі