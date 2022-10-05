Українські захисники досягають успіхів на двох фронтах - розвідка Британії

09:25 05 жовтня Київ, Україна

Українські сили продовжують досягати успіхів у наступальних операціях на північно-східному та на південному фронтах.



Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у своєму Twitter-акаунті в середу, 5 жовтня.



У зведенні йдеться, що на північному сході, що на Харківщині, ЗСУ нині зайняли значну частину території на схід від річки Оскол.



Українські військові просунулися за річку до 20 км у смугу оборони росії у бік вузла постачання, місто Сватове.

"Вельми ймовірно, що Україна тепер може завдати удару по ключовій дорозі Сватово-Кремінна з більшості своїх артилерійських систем, що ще більше обмежить можливості росії щодо поповнення своїх підрозділів на сході", - сказано в повідомленні.



У британському відомстві вважають, що російське керівництво може бути занепокоєне наближенням передових українських підрозділів до кордонів Луганської області, які вона анексувала 30 вересня.