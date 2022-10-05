Українські захисники досягають успіхів на двох фронтах - розвідка Британії

Українські сили продовжують досягати успіхів у наступальних операціях на північно-східному та на південному фронтах.
Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у своєму Twitter-акаунті в середу, 5 жовтня.
У зведенні йдеться, що на північному сході, що на Харківщині, ЗСУ нині зайняли значну частину території на схід від річки Оскол.
Українські військові просунулися за річку до 20 км у смугу оборони росії у бік вузла постачання, місто Сватове.
У британському відомстві вважають, що російське керівництво може бути занепокоєне наближенням передових українських підрозділів до кордонів Луганської області, які вона анексувала 30 вересня.
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