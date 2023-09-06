Українські війська вже подолали російські мінні поля на північ від Токмака - CBS

11:27 19 серпня Київ, Україна

Майбутнє нашої перемоги народжується на полях бою з потом та кров'ю наших захисників. Незважаючи на завзятий опір ворога, ЗСУ просуваються вперед. Як повідомило нещодавно американське медіа CBS News, українські війська вже змогли подолати російські мінні поля на північ від Токмака у Запорізькій області. ЗСУ дійшли до першої лінії оборони росіян.

ЗМІ зазначило, що одна з цілей контрнаступу України - просунутися на південь через російські укріплення, щоб повернути Мелітополь - "ворота до Криму". Це місто є важливим транспортним вузлом для росіян, зазначає відділ новин.

Перед деокупацією Мелітополя українські військові мають звільнити місто Токмак, яке є важливим бар'єром.

"Офіційний представник США повідомив CBS News..., що українські війська пройшли через російське мінне поле на північ від Токмака і зараз вступають у бій з першою лінією російської оборони, яка утримує місто", - заявляє медіа.

Американські журналісти додають, що звільнення Токмака та просування до Мелітополя буде нелегким завданням для українських сил.

Нагадаємо, 16 серпня Міністерство оборони повідомило, що Збройні сили України звільнили Урожайне на Донеччині.