Українські війська змогли збити як мінімум один російський військовий літак із ЗРК Patriot - CNN

CNN, посилаючись на представників Пентагону та Конгресу США, повідомили, що Сили оборони України за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot збили щонайменше один російський винищувач на відстані.
Коли та де це сталося – не повідомляється. Відомо лише, що це сталося останніми тижнями. Винищувачі росії переважно залишаються за російськими оборонними лініями, тому українським військовим складно їх збивати за допомогою систем меншої дальності.
За словами чиновників США, Patriot націлюється на російські винищувачі, які обстрілюють українські цивільні населені пункти. Джерела також зазначили, що українські військові самі ухвалюють рішення, коли та як залучати ЗРК Patriot для оборони після того, як партнери передали їх Україні.
Деякі співробітники Конгресу США кажуть, що із сучасними винищувачами Україні легше буде націлюватися на російські літаки, а також не доведеться витрачати для цього дорогі боєприпаси для Patriot, створені для перехоплення балістичних ракет.
Коли та де це сталося – не повідомляється. Відомо лише, що це сталося останніми тижнями. Винищувачі росії переважно залишаються за російськими оборонними лініями, тому українським військовим складно їх збивати за допомогою систем меншої дальності.
За словами чиновників США, Patriot націлюється на російські винищувачі, які обстрілюють українські цивільні населені пункти. Джерела також зазначили, що українські військові самі ухвалюють рішення, коли та як залучати ЗРК Patriot для оборони після того, як партнери передали їх Україні.
Деякі співробітники Конгресу США кажуть, що із сучасними винищувачами Україні легше буде націлюватися на російські літаки, а також не доведеться витрачати для цього дорогі боєприпаси для Patriot, створені для перехоплення балістичних ракет.
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