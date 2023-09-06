Українські війська просунулися в районі Роботиного - ISW

09:17 21 серпня Київ, Україна

Українські війська минулої доби вели контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту. Геолокаційні знімки, опубліковані 19 і 20 серпня, показують, що українські сили просунулися на схід від населеного пункту Роботине на Запорізькому напрямку.



Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни (ISW).



Зазначається, що українські війська ведуть контрнаступальні дії на Мелітопольському (заході Запорізької області) та Бердянському напрямках. Водночас російські сили стикаються з проблемами контрбатарейних можливостей на всіх ділянках фронту, але особливо на Запорізькому напрямку.



Також аналітики зазначають, що українські удари по російських тилах демонстративно погіршують моральний стан російських військ в Україні, що може загрожувати стійкості оборони росії на багатьох критичних ділянках фронту.