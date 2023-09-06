Українські війська просунулися в районі Роботиного - ISW

Українські війська минулої доби вели контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту. Геолокаційні знімки, опубліковані 19 і 20 серпня, показують, що українські сили просунулися на схід від населеного пункту Роботине на Запорізькому напрямку.
Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що українські війська ведуть контрнаступальні дії на Мелітопольському (заході Запорізької області) та Бердянському напрямках. Водночас російські сили стикаються з проблемами контрбатарейних можливостей на всіх ділянках фронту, але особливо на Запорізькому напрямку.
Також аналітики зазначають, що українські удари по російських тилах демонстративно погіршують моральний стан російських військ в Україні, що може загрожувати стійкості оборони росії на багатьох критичних ділянках фронту.
Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що українські війська ведуть контрнаступальні дії на Мелітопольському (заході Запорізької області) та Бердянському напрямках. Водночас російські сили стикаються з проблемами контрбатарейних можливостей на всіх ділянках фронту, але особливо на Запорізькому напрямку.
Також аналітики зазначають, що українські удари по російських тилах демонстративно погіршують моральний стан російських військ в Україні, що може загрожувати стійкості оборони росії на багатьох критичних ділянках фронту.
Ukrainian forces advanced near Robotyne in western Zaporizhia Obl.- ISW (@TheStudyofWar) August 20, 2023
Ukrainian strikes Russian deep rear areas are generating discontent in Russian info space & sparking criticism of RU military command, as Ukraine likely intends.
Latest: https://t.co/kK7aykDazA pic.twitter.com/okCC6CZVNO
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