Українські війська продовжують просуватися на півдні - Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили України продовжують наступальні дії на півдні країни.
За її словами, українські війська звільнили село Роботине в Запорізькій області і просуваються далі на південний схід від цього села і на південь від Малої Токмачки.
Маляр також зазначила, що російські війська перебувають в обороні на Запорізькій та Херсонській областях, але продовжують обстрілювати мирні населені пункти цих областей, у тому числі застосовуючи боєприпаси "Ланцет", що баражують.
За її словами, українські війська звільнили село Роботине в Запорізькій області і просуваються далі на південний схід від цього села і на південь від Малої Токмачки.
Маляр також зазначила, що російські війська перебувають в обороні на Запорізькій та Херсонській областях, але продовжують обстрілювати мирні населені пункти цих областей, у тому числі застосовуючи боєприпаси "Ланцет", що баражують.
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