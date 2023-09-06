Українські війська продовжують просуватися на півдні - Маляр

10:24 28 серпня Київ, Україна

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили України продовжують наступальні дії на півдні країни.

За її словами, українські війська звільнили село Роботине в Запорізькій області і просуваються далі на південний схід від цього села і на південь від Малої Токмачки.

Маляр також зазначила, що російські війська перебувають в обороні на Запорізькій та Херсонській областях, але продовжують обстрілювати мирні населені пункти цих областей, у тому числі застосовуючи боєприпаси "Ланцет", що баражують.