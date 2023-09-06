Українські війська продовжують наступ на заході Запорізької області - ISW

У щоденному звіті-аналізі експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють про успішний наступ ЗСУ на заході Запорізької області.
Про це йдеться у статті ISW.
Геолокаційні кадри від 5 вересня показують, як російські війська завдають ударів по українських позиціях на північний захід і на захід від Роботиного, вказуючи на те, що ЗСУ просунулися в район поблизу населеного пункту, про контроль якого заявляли російські війська.
Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 5 вересня, показують, що українські сили також просунулися на південь від Роботиного та на південний захід від Вербового (близько 10 км на схід від Роботиного). Дані геолокації українських сил на північний захід від Вербового свідчать про те, що українські сили просуваються вздовж лінії російських укріплень. Українські військові також підтвердили, що ЗСУ досягли успіху на напрямках Роботине-Новопрокопівка, південніше Оріхова.
Контрнаступальні операції українських військ у районі кордону Донецької та Запорізької областей, ймовірно, дозволили скувати частини 7-ї гвардійської гірничо-десантної дивізії та не допустити їхнього перекидання на критичні ділянки фронту у Запорізькій області.
Українські війська 5 вересня вели наступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту та просунулися у Бахмуті, на західному кордоні Донецької та східному Запорізької областей, а також на західній частині Запорізької області, додали в Інституті вивчення війни.
Про це йдеться у статті ISW.
Геолокаційні кадри від 5 вересня показують, як російські війська завдають ударів по українських позиціях на північний захід і на захід від Роботиного, вказуючи на те, що ЗСУ просунулися в район поблизу населеного пункту, про контроль якого заявляли російські війська.
Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 5 вересня, показують, що українські сили також просунулися на південь від Роботиного та на південний захід від Вербового (близько 10 км на схід від Роботиного). Дані геолокації українських сил на північний захід від Вербового свідчать про те, що українські сили просуваються вздовж лінії російських укріплень. Українські військові також підтвердили, що ЗСУ досягли успіху на напрямках Роботине-Новопрокопівка, південніше Оріхова.
Контрнаступальні операції українських військ у районі кордону Донецької та Запорізької областей, ймовірно, дозволили скувати частини 7-ї гвардійської гірничо-десантної дивізії та не допустити їхнього перекидання на критичні ділянки фронту у Запорізькій області.
Українські війська 5 вересня вели наступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту та просунулися у Бахмуті, на західному кордоні Донецької та східному Запорізької областей, а також на західній частині Запорізької області, додали в Інституті вивчення війни.
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