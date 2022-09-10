Українські війська звільнили Куп'янськ - соцмережі

У мережі у суботу, 10 вересня, з'явилося фото українських військових на тлі будівлі міськради Куп'янська Харківської області. На землі біля ніг лежить зірваний російський прапор, а на будівлі міськради встановлені українські прапори.

Перед цим у соцмережах було опубліковано відео, зняте, як стверджується, українськими бійцями з даху одного із будинків у Куп'янську.

Взяття під контроль Куп'янська Харківської області має дуже важливе значення для України, оскільки Куп'янськ – це ключовий транспортний вузол.