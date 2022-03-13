Українські війська завдали по супротивнику серії нічних ударів - Арестович

13:09 13 березня Київ, Україна

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович провів брифінг щодо ситуації на фронті.

"Противник визначився з напрямками основних зусиль і зосереджує свої зусилля на наших силах оборони у зоні ООС. Але ми стримуємо його, наносимо потужні удари у відповідь. Так сьогодні вночі було знищено значну кількість "живої" сили та техніки супротивника в Херсонській області", – зазначив Арестович.

Він додав, що Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми та Київщина тримаються.

"Перш за все, на півночі та в районі Харкова противник зупинено і зараз вживає заходів до перегрупування, підтягування сил. І активних бойових дій зараз не проводить", - сказав радник керівника ВП.

Крім того, повідомив він, українські війська завдали по супротивнику серії нічних ударів: як артилерійських, так і авіаційних.

"Противник вдався до ударів у відповідь. Зокрема, в районі Львівщини. Стратегічні російські літаки, за попередніми даними, завдали з акваторії Чорного моря удару крилатими ракетами. Наразі обстановка з'ясовується", - сказав Арестович.

Загалом, наголосив він, ситуація контролюється військово-політичним керівництвом.