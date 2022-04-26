09:07 26 квітня Київ, Україна

Армія рф може спробувати наступати з півдня, українські війська готуються захищати Запоріжжя.

Про такі дані своєї розвідки повідомляє у Twitter Міноборони Великобританії.

"Українські сили готують оборону в Запоріжжі через можливий напад росії з півдня", - йдеться у повідомленні.

За даними британських розвідників, росіяни також, ймовірно, намагаються оточити добре укріплені українські позиції на сході.



Зазначається, що армія рф тимчасово зайняла Кремінну і веде важкі бої на півдні в міру її спроб просунутися на Слов'янськ та Краматорськ із півночі та сходу.



Радник голови ОП Олексій Арестович повідомив, що армія рф намагається наступати одразу скрізь. За його словами, це дурість із погляду військової науки.