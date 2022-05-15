Українські війська б'ють загарбників на чотирьох напрямках

Вже зараз, без очікуваного ленд-лізу, українські збройні сили змогли відкинути російські війська від Києва, Харкова, Чернігова та Сум та продовжують знищувати загарбників.. Про успіхи наших воїнів у суботу 14 травня розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"А що ж буде, коли приїде ленд-ліз у товарній кількості? Тому що ці міста звільнила тероборона, легкі піхотні підрозділи з невеликими механізованими вкрапленнями, розмолотили танкові дивізії, десантні підрозділи, морську піхоту. Що ж буде, коли приїдуть і сформуються нормальні важкі бригади на ленд-лізі?", - запитав експерт.

Представник ВП зазначив, що українські бійці активно знищують загарбників тим озброєнням, яке є. Зокрема, у Херсонській області було успішно атаковано командний пункт окупантів.

"З ефективних новин - ми накрили пункт управління дуже високого рівня.. у Херсонській області. ... І там теж був боєкомплект, години три детонував навколо, биту техніку везли, ну, коротше, добре потрапили на Херсонщину. Ось така теж чудова історія трапилася", - сказав він.

Нарешті радник повідомив і про успіхи української армії та в Харківській області.

"Ми перейшли в маленьку контратаку на Ізюмському напрямку. Вперше з моменту початку цієї операції (з 4 квітня - ред.) наші зупинили їх на напрямі головного удару і контратакували і відтіснили. З військового погляду це означає ознаки величезного перелому, що намітився, на напрямі головного удару ", – пояснив Арестович.

Раніше Борівська селищна рада в Харківській області повідомила, що військові РФ розпочали відступ на Ізюмському напрямку.