Українські воїни відновили контроль над Андріївкою на Донеччині - Генштаб

07:52 15 вересня Київ, Україна

Згідно з повідомленням Генштабу Збройних сил України, під час штурмових операцій українські воїни встановили контроль над Андріївкою та продовжують свій контрнаступ, добиваючись часткових успіхів у районі Кліщіївки на Донеччині.



У зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" на Бахмутському напрямку ворожі сили не припиняють спроб прорвати оборону українських Збройних сил у районі Богданівки.



Сили оборони, у свою чергу, досягли часткових успіхів у районі Кліщіївки під час наступальних операцій. У процесі штурмових дій також було відновлено контроль над Андріївкою на Донеччині.



Українські сили завдали значних втрат противнику як у живій силі, так і в техніці і закріпилися на досягнутих позиціях.