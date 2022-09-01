Українські воїни продовжують давати опір окупантам - зведення Генштабу

19:42 29 серпня Київ, Україна

Росіяни намагаються наступати та покращити тактичне становище на Слов'янському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках, але ЗСУ дають відсіч і не дозволяють просуватися ворогові.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.



На Волинському та Поліському напрямках обстановка без істотних змін. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору республіки білорусь.



На Сіверському напрямку противник із ствольної артилерії обстрілював території біля Янжулівки Чернігівської області та Старикової та Вільної Слободи Сумської області.



На Харківському напрямку з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, ворог здійснив обстріл цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Слатино, Світличне, Байрак, Перемога, Кутузівка, Чепіль, Гусарівка, Руські Тишки та Залиман.



На Слов'янському напрямку зафіксовано артилерійський вогневий вплив неподалік Довгенького, Норцівки, Червоного, Сулігівки, Рідного, Адамівки та Слов'янська. Окупанти намагалися покращити тактичне становище у напрямках Богородичного та Долини, успіху не мали, відійшли.



На Краматорському напрямку тривають ворожі обстріли з наявних артилерійських систем по районах Григорівки, Івано-Даріївки та Тетянівки. Противник задіяв авіацію для ударів неподалік Григорівки та Тетянівки. Спроба просування у напрямку населеного пункту Івано-Даріївка завершилася для окупантів провалом – втратами та втечею.



На Бахмутському напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Весела Долина, Майорськ, Торецьк Бахмут та Кодема. У двох останніх також зафіксовано удари російської авіації. Сили оборони України відбили наступ ворога у напрямах населених пунктів Соледар, Весела Долина, Бахмут та Кодема.



На Авдіївському напрямку зазнали вогневого ураження райони Авдіївки, Опросного, Невельського, Первомайського, Новобахмутівки та Олександрополя. Наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися у напрямках Мар'їнки, Первомайського та Невельського, отримав відсіч та відступив.



На Новопавлівському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ із танків, ствольної артилерії та РСЗВ біля Павлівки, Володимирівки, Времівки, Новосілки та Шевченка. Задіяв авіацію для завдання удару неподалік Володимирівки. Також окупанти невдало спробували наступати у напрямку Павлівки.



На Запорізькому напрямку зафіксовано обстріли з наявних у ворога засобів вогневого ураження в районах населених пунктів Гуляйполе, Оріхів, Червоне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Березове, Білогір'я, Степове та Кам'янське. Ударами авіації окупанти намагалися завдати шкоди нашим підрозділам біля Малих Щербаків.



На Південнобузькому напрямку противник обстрілював з наявних артилерійських систем і танків райони населених пунктів Миколаїв, Лупарево, Таврійське, Прибузьке, Посад-Покровське, Українка, Любомировка, Зоря, Мирне, Квітневе, Киселівка, Кобзарці, Березнегувате, Висун та Княже. Ударів авіації зазнали районів Андріївки та Калинівки.



Штурмовими і наступальними діями ворог намагався покращити тактичне становище неподалік Потьомкіного, зазнав втрат і відійшов.



Ворог продовжує інтенсивну повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.



У акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника виконує завдання з підтримки сприятливого оперативного режиму та блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.